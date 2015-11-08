Дизельний скандал: співробітники Volkswagen побоюються відвідувати США

Співробітники німецького концерну Volkswagen побоюються відвідувати Сполучені Штати через скандал, пов'язаний з дизельними двигунами VW, повідомляє Газета.ru з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

"Джерела у компанії розповіли, що візит до США керівника VW Маттіаса Мюллера наприкінці листопада обговорюється з юристами, оскільки глава концерну може бути затриманий", - йдеться в повідомленні.

У статті зазначають, що в компанії Volkswagen цю інформацію вважають спекуляцією і підкреслюють, що співробітники їздили та будуть їздити за океан.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні німецький концерн визнав, що підробка результатів тестування на викиди шкідливих газів в атмосферу торкнулася 11 мільйонів авто з дизельними двигунами в усьому світі.