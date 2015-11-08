Росія призупинила польоти до Єгипту

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про тимчасову заборону з 8 листопада перельотів з РФ до Єгипту, повідомляється на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

"Російським авіакомпаніям тимчасово забороняється здійснювати повітряні перевезення (в тому числі комерційні) громадян з території Російської Федерації на територію Арабської Республіки Єгипет", - йдеться в документі.

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Також російським туроператорам і турагентам рекомендують утриматися від продажу турів до Єгипту.

Як повідомляв УНІАН, те, що російські та британські туристи залишать Єгипет, позбавить країну 70% турпотоку і завдасть серйозного удару по галузі, що дає понад 11% єгипетського ВВП і понад 14% валютних надходжень до скарбниці.