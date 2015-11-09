У Єгипті продовжують підраховувати збитки від призупинення польотів

Після того як Великобританія і Росія призупинили польоти до Єгипту, власники готелів у Шарм-ель-Шейху прогнозують падіння числа відвідувачів на 70%. Призупинення польотів може коштувати Єгипту майже $4 млн в день у вигляді недоотриманих доходів, пише The Times з посиланням на єгипетське видання Al-Masry Al Youm.

«Тільки за останній тиждень після аварії A321 ми втратили близько 15% наших гостей, але найбільше нас хвилює пік сезону, який припадає на період з 20 грудня по 7 січня», — розповів Мамдух Бушра, менеджер готелю Щедре Savoy в Шарм-ель-Шейху, передає РБК.

Він заявив, що російські і британські туристи становили майже три чверті відвідувачів його готелю.

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Як відзначає The Times, минулих вихідних близько 2 тис. британців повернулися з Шарм-ель-Шейха на батьківщину.

Великобританія, Росія, Ірландія, Німеччина і Нідерланди призупинили всі рейси в Єгипет з міркувань безпеки після катастрофи російського лайнера A321 на Синайському півострові.