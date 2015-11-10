Volkswagen запропонував власникам проблемних авто компенсацію в $1000

Німецький автоконцерн Volkswagen пропонує американським власникам автомобілів з дволітровими дизельними двигунами компенсацію в 1000 доларів і три роки безкоштовної допомоги на дорозі, повідомляє Прайм.

"На подібний крок автовиробник зважився в якості жесту доброї волі на тлі скандалу навколо дефектного програмного забезпечення відповідної категорії автомобілів", - йдеться в повідомленні.

При цьому, безпосередньо на рахунки водіям буде перерахована лише половина цієї суми – 500 доларів. Другу половину можна буде витратити тільки в дилерських центрах автомобільної компанії.

Підкреслюється, що на дану компенсацію можуть претендувати 482 тисяч водіїв.

Концерн Volkswagen опинився в центрі скандалу через проблеми з програмним забезпеченням в авто, оснащених дизельним двигуном. Воно дозволяло обходити перевірку на викид шкідливих речовин. Компанії загрожує штраф у розмірі 18 мільярдів доларів. З початку судових розглядів і створення резервів під ним компанія зафіксувала перший за останні 15 років збиток. За підсумками третього кварталу втрати автовиробника склали 6,7 мільярда євро.