Мінінфраструктури створило онлайн-карту ремонту доріг

Міністерство інфраструктури України оприлюднило інформацію про ремонт доріг у вигляді інтерактивної карти: Автомобільні дороги України - історія і плани ремонту. Проект реалізований за допомогою сервісу Google MyMaps.

Про це повідомив голова департаменту автотранспорту при Мінінфраструктури Роман Хміль на своїй сторінці в Facebook.

За словами чиновника, робота над картою триває.

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"Обіцяли опублікувати інформацію про ремонти доріг за 5 років тому і плани на 5 років вперед. Зроблено в табличному вигляді. Тепер наносимо ці дані на карту, для наочності.

Наразі нанесли всі ремонти, які виконувалися за рахунок міжнародних фінансових організацій... Також ви можете бачити карту доріг міжнародного значення. Зараз наносимо мережу доріг національного значення.

Додали також основні транспортні коридори. Чотири Захід-Схід, і чотири Північ-Південь, а також дороги зони АТО. Включити їх можна шляхом вибору відповідних пунктів меню зліва", - зазначив Хміль.

Голова профільного департаменту підкреслив, що зараз відомство працює над інтеграцією всіх даних на сайти популярних картографічних сервісів, а також пише ТЗ для гео-інформаційної системи.