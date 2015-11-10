У Росії назвали умову відновлення авіасполучення з Єгиптом

Авіасполучення Росії з Єгиптом може бути відновлено тільки після вжиття всіх заходів безпеки, про терміни говорити поки рано, заявив у вівторок глава Міністерства транспорту РФ Максим Соколов, передає Радіо Свобода.

Раніше "Комерсант" з посиланням на джерело в апараті уряду передав, що заборона на польоти російських літаків в Єгипет може тривати роками. Міністр Соколов сказав, що не буде коментувати це питання, але може відзначити, що Росія піде на відкриття повітряного сполучення, тільки коли переконається, що всі вимоги безпеки в єгипетських аеропортах відповідають міжнародним стандартам, і на це будуть підтвердження відповідних служб.

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Також, як заявив глава Мінтрансу, достовірних даних, що свідчать про теракт на борту російського літака, потерпілого більше тижня тому катастрофу в Єгипті на Синайському півострові, як і раніше, немає.

В результаті аварії аеробуса А321 компанії "Когалимавіа" (Metrojet), що летів з Шарм-еш-Шейха в Петербург, загинули 224 людини. Відповідальність за катастрофу взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

6 листопада президент РФ Володимир Путін розпорядився призупинити авіасполучення з Єгиптом. За даними на вівторок, з Єгипту вивезли вже понад 35 тисяч російських туристів. 9 листопада російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв заявив, що в якості причини аварії А321 зберігається ймовірність теракту.

Великобританія, США, ряд міжнародних експертів підозрюють, що російський пасажирський лайнер впав в результаті підриву на борту вибухового пристрою.

В Єгипті, який очолює розслідування авіакатастрофи, наполягають, що поки немає доказів, що підтверджують версію про теракт.