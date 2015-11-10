"Укрзалізниця" запускає додатковий потяг з Хмельницького до Костянтинівки

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом призначила додатковий поїзд № 128 за маршрутом Хмельницький – Костянтинівка (Донецька обл.), який почне курсувати з 11 листопада цього року.

Згідно з повідомленням прес-служби «Укрзалізниці», поїзд відправлятиметься з Хмельницького щосереди, щоп'ятниці та щонеділі о 15:07 і прибуватиме до Костянтинівки о 12:56.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме щопонеділка, четверга та щосуботи о 17:30 та прибуватиме до Хмельницького о 15:50.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" збільшила на жовтень кількість рейсів деяких поїздів в південних і західних напрямках, зокрема, до Одеси, Миколаєва, Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, а також Харкова і Дніпропетровська.

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Також "Укрзалізниця" планує до 1 грудня цього року і до 1 березня 2016 року повернути в експлуатацію два двоповерхових пасажирських потяги чеської компанії Skoda, які на сьогоднішній день не курсують.