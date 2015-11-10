Державіаслужба України вирішила перевірити безпеку аеропорту Шарм-ель-Шейха

Про це йдеться в повідомленні служби.

«Підготовлені та направлені на адресу авіакомпаній, що виконують рейси до/з аеропортів Єгипту, телеграми щодо вжиття додаткових заходів авіаційної безпеки під час виконання перевезень до/з аеропортів Єгипту», - йдеться в повідомленні.

На засіданні ради з безпеки польотів державіаслужби було вирішено направити інспектора в аеропорт Шарм-ель-Шейха для проведення перевірки стану авіаційної безпеки: «За результатами наради вирішено направити державного інспектора з авіаційної безпеки для проведення перевірки стану авіаційної безпеки в аеропорту Шарм-ель-Шейх».

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам своєї країни не залишати готелі в Єгипті і при плануванні закордонних поїздок самим враховувати ситуацію в цій країні.