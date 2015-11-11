Перший за півстоліття японський пасажирський лайнер Mitsubishi здійснив пробний політ

Перший за останні півстоліття японський пасажирський лайнер Mitsubishi Regional Jet (MRJ) здійснив у середу свій пробний політ, повідомляє Reuters. Літак стартував зі злітно-посадкової смуги аеропорту міста Нагоя і через годину благополучно повернувся назад.

Лайнер розроблений компанією Mitsubishi Aircraft Corp. Це перший пасажирський лайнер, сконструйований в Японії з 1965 року.

Перший серійний літак MRJ буде проданий в червні 2017 року найбільшому перевізнику Японії — ANA Holdings. У літаку буде до 100 місць, а його вартість становитиме $47 млн. загалом компанія розраховує продати не менше 2 тис. лайнерів, передає РБК.

Попередня спроба Японії утвердитися в якості виробника комерційних літаків закінчилася невдачею, зазначає агентство. Програма з виробництва створеного в 1962 році літака YS-11, розрахованого на 64 місця, завершилася, після того як було продано 182 таких літаки.