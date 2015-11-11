У РФ заговорили про заборону експлуатації літаків, старших за 15 років

Він зазначив, що в законопроекті пропонується внести поправки до ст. 36 Повітряного кодексу Росії.

«Весь пакет документів для внесення законопроекту готовий. Він направлений для отримання відгуку в уряд Росії. Ними передбачається введення обмеження на календарний термін служби імпортованих літаків (не більше 15 років), а також в цілях деофшоризації ринку пасажирських авіаперевезень встановити вимогу про наявність сертифіката льотної придатності, виданого уповноваженими органами РФ для допуску до експлуатації на внутрішніх повітряних перевезеннях цивільних пасажирських повітряних суден, зареєстрованих в іноземній юрисдикції»,— повідомив ТАСС Гутєнєв.

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Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що Міждержавний авіаційний комітет (МАК) призупинив дію сертифікату літаків Boeing 737 в Росії до отримання спільного повідомлення Росавіації і Служби сертифікації типу повітряних суден США про льотну придатність літака.

Росавіація відмовилася реагувати на позицію комітету, який звинувачував агентство у бездіяльності: після наради з цього питання голова відомства Олександр Нерадько заявив, що експлуатація літаків продовжиться.

Пізніше МАК повідомив, що рішення авіарегістра і заяви щодо літаків Boeing 737 не відкликалися.