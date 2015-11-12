Білорусь не пускає в своє небо російського лоукостера

Перший закордонний рейс «дочка» «Аерофлоту» – лоукостер «Перемога» відбудеться 19 грудня за маршрутом Москва – Братислава, але плани у компанії були інші, пишуть "Ведомости".

Компанія мала намір почати польоти до Мінська, говорить представник «Перемоги».

«Але, на жаль, за бажанням самого аеропорту або базового перевізника нам не тільки не дали слотів, але і запропонували практично загороджувальні тарифи на обслуговування», – сказав представник лоукостера. «У нас мінімальна ціна квитка нижче, ніж запропонований тариф аеропорту за обслуговування одного пасажира», – зазначає співрозмовник «Ведомостей».

Читайте такожУкраїнські авіакомпанії через закрите небо РФ просять дозволити їм літати в МінськПредставник національного аеропорту «Мінськ» Олександр Карабліков сказав, що нічого не знає про переговори між аеропортом і «Перемогою». Запит на ім'я гендиректора аеропорту вчора залишився без відповіді. Телефон приймальні «Білавіа» вчора ввечері не відповідав.

«Перемога» готує лист до Мінтрансу з проханням допомогти в організації рейсів в Мінськ, говорить представник компанії. Прес-служба Мінтрансу вчора ввечері не відповіла на запит «Ведомостей». «У подібних випадках готуються офіційні листи на адресу авіаційних властей іншої держави з проханням роз'яснити ситуацію і дозволити перевізнику виконувати польоти на загальних підставах. Навряд чи в аеропорту Мінська немає слотів», – пояснює федеральний чиновник.