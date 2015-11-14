В аеропорту "Бориспіль" через теракти у Парижі введено підвищений рівень безпеки - керівництво

Про це повідомила прес-служба "Борисполя" з посиланням на в.о. генерального директора аеропорту Євгена Дихне.

"На сьогодні у "Борисполі" вже вживаються безпрецедентні заходи безпеки. Але останні події вимагають від нас ще більшої уваги до цього питання", - цитує прес-служба Дихне.

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Нагадаємо, в результаті серії терактів в Парижі в ніч з 13 на 14 листопада загинули понад 150 людей.

Пізніше президент Франції Франсуа Олланд оголосив про закриття кордонів Франції та введення на території всієї країни надзвичайного стану.

Водночас президент України Петро Порошенко повідомив про посилення безпеки в українських аеропортах і запровадження спеціального режиму на прикордонних пунктах.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є державним підприємством, що забезпечує 68% усіх авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника - авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".