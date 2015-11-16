Керівник "Борисполя" назвав необ'єктивними результати конкурсного відбору на посаду гендиректора аеропорту

У своєму коментарі УНІАН, він звернув увагу, що вибір конкурсної комісії може поставити під загрозу перспективи роботи підприємства, яке за останній рік стало прибутковим і збільшило пасажиропотік.

Раніше постійно діюча комісія Міністерства інфраструктури визначила шорт-лист кандидатів на посаду голови «Борисполя». І в нього увійшли екс-голова Державіаадміністрації Молдови Валентин Візант, голова державіапідприємства «Україна» Юрій Солончук, екс-директор «Борисполя» Сергій Гомболевський і віце-президент авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» Піотр Ікановіч.

«Не секрет, що я також подавався на конкурс як нинішній в. о. голови держпідприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», - підкреслив Дихне. - Для виступу підготував годинну доповідь про те, чого вдалося досягти за неповний рік роботи і що плануємо робити далі. Мабуть, досягнення підприємства 2015 року зовсім не вразили комісію, оскільки в четвірку кандидатів я, як бачимо з результатів, не потрапив».

При цьому Дихне звернув увагу, що комісія, поряд з іншими учасниками, вибрала людей, які вже мали стосунок до аеропорту.

«Однією з кандидатур став Сергій Гомболевський, який вже керував аеропортом у 2014 році. Тоді головним його досягненням стала передача інфраструктури державного підприємства комерційним структурам, доведення «Борисполя» до збитковості і рекордне падіння пасажиропотоку аеропорту в 2014 році – 14-19% щокварталу, - підкреслив Дихне. – Але найбільше в цій історії шокував кандидат по імені Юрій Солончук. Він також керував підприємством «Бориспіль» в 2006-2008 роках, після чого, за часів Януковича, був одним із керівників Державної авіаційної адміністрації України».

Дихне нагадав, що до Солончука є множинні фінансові претензії.

«За результатами діяльності Солончука в аеропорту «Бориспіль», актом КРУ від 6 серпня 2008 року були встановлені багатомільйонні порушення та неефективні управлінські рішення – починаючи від істотного завищення вартості будівельних робіт до надання за рахунок держпідприємства безпроцентної «фінансової допомоги» кільком компаніям, що не було передбачено фінпланом держпідприємства і було зроблено без відповідного дозволу органу управління».

І це, за словами Дихне, не весь послужний список «досягнень» претендента на посаду глави «Борисполя».

«Я не хочу сказати, що моя кандидатура була ідеальною. Але що ж тоді треба Мінінфраструктури, якщо не словом, а ділом була доведена ефективність обраної стратегії розвитку аеропорту «Бориспіль». Реформи, які почали в 2015 році на підприємстві, вже дали перші результати. Підприємство стало прибутковим. З початку року аеропорт заробив 467 млн грн чистого прибутку, що дозволило поповнити держбюджет на 165,5 млн грн податку на прибуток та дивідендів», - зазначив керівник «Борисполя».

Загальна сума всіх платежів, за словами Дихне, склала 377,4 млн грн, що у 2,3 рази більше показників за аналогічний період минулого року. «За 9 місяців 2015 року підприємство повернуло банкам та Мінфіну понад 1 млрд грн, що зменшило рівень боргового навантаження і дозволило знизити витрати на обслуговування кредитів. Вдалося забезпечити зростання пасажиропотоку на 7% на тлі загального падіння ринку на 5%», - пояснив Дихне.

Але цього, на його думку, виявилося мало в порівнянні з тим, з чим довелося зіткнутися в 2014 роках. «Хто ще може похвалитися такими досягненнями? Але, як виявилося, ці питання мало цікавлять Міністерство інфраструктури. На жаль, мені невідомі критерії, за якими Міністерство обрало саме цих кандидатів на посаду керівника аеропорту. Хочеться вірити, що не все так сумно, як здається. Але доказів цьому поки немає. Можливо, владі не потрібні ефективні та прибуткові держпідприємства?», - задався питанням Дихне.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада в Мінінфраструктури пройшло засідання постійно діючої комісії щодо кадрових призначень в державні підприємства. Члени комісії прийняли документи 17 осіб, які претендують на посаду генерального директора міжнародного аеропорту «Бориспіль». За результатами перевірки документів, в наступний тур вийшли 11 кандидатів. Вони представили комісії своє бачення розвиток аеропорту. З 11 кандидатів були відібрані в результаті 4 людини. Як очікується, 23 листопада кандидати будуть представлені на засідання Номінаційного комітету при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

Нинішня спроба провести кадровий конкурс у Борисполі вже друга з початку 2015 року. Перша спроба була в лютому поточного року, проте конкурс був зупинений за рішенням Дніпропетровського окружного суду.