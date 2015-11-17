Росавіація попросила дані про безпеку аеропортів Туреччини, Європи та ОАЕ

Росавіація запросила у російських авіакомпаній рекомендацію про перевірку рівня безпеки в аеропортах Тунісу, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), повідомляє "Комерсант" з посиланням на джерела в трьох авіаперевізників.

Також запитується інформація щодо аеропортів європейських країн.

"Росавіацію цікавить, як забезпечується безпека в зарубіжних аеропортах, куди ми виконуємо рейси. Служби безпеки зараз збирає відповідну інформацію", — повідомило джерело. Запит Росавіація направила у вигляді телеграми, яку авіакомпанії отримали 13 листопада. Також відомство запросило інформацію про безпеку польотів в країни Європи після терактів у Парижі 13 листопада, що забрали життя 130 осіб.

Як зазначають джерела видання, дане повідомлення не означає швидкого припинення польотів до ОАЕ, Тунісу та Туреччини, а також країни Європи.

Як розповіло одне з джерел, "авіакомпанії добре знають рівень безпеки в тому чи іншому аеропорту, тому запити по країнах, де є потенційна терористична загроза, природні". Видання також зазначає, що аналогічні питання щодо єгипетських аеропортів надходили за два дні до припинення польотів до Єгипту (6 листопада президент РФ підписав указ про припинення авіасполучення між двома країнами).

Раніше міністр транспорту Максим Соколов говорив про те, що незважаючи на ретельний аналіз систем безпеки польотів, мови про припинення авіасполучення за новими напрямками поки немає.