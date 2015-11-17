Путін відмовився від освоєння Місяця: космічний бюджет уріжуть на $4,5 мільярда

Бюджет Федеральної космічної програми Росії на 2016-2025 роки може бути урізаний на 4,5 млрд доларів, рішення буде ухвалено 24 листопада на зустрічі президента Володимира Путіна, глави Роскосмосу Ігоря Комарова та міністра фінансів РФ Антона Сілуанова, розповів «Известиям» високопоставлене джерело в Роскосмосі.

Глава Мінфіну наполягає на прийнятті бюджету ФКП 2016-2025 років в обсязі не більше 1,4 трлн рублів. Роскосмос відстоює необхідність бюджету ФКП на рівні 1,7 трлн. В іншому випадку мова піде про істотне скорочення програм в основному зі сфери пілотованої космонавтики.

Читайте такожПлани Путіна з космодрому "Східний" зірвано: запуск "Союзу" переноситьсяУ ході відкритої для ЗМІ частини наради за проектом ФКП 12 листопада Володимир Путін підкреслив, що пріоритетами космічної діяльності Росії на період до 2025 року повинні стати розвиток космічного зв'язку і дистанційного зондування Землі. Путін зазначив, що дані з супутників широко використовуються в економіці, соціальній сфері, науці, різних галузях виробництва та на транспорті і мають в цілому хороший комерційний потенціал: «Потрібно нарощувати наші можливості в цій сфері. Запускати в серію нові покоління приладів і комплексів, що виводяться на орбіту, щоб вони по ряду ключових параметрів безумовно перевершували кращі світові зразки».

Слова глави держави достатньо ясно задали напрямок для роботи із скорочення бюджету ФКП: не було сказано ні слова про освоєння Місяця. Отже, перспективні проекти, спрямовані на організацію польоту до Місяця й організацію там населеної бази, найімовірніше, будуть відкладені на наступні періоди.

У квітні 2015 року Роскосмос вніс на розгляд до міністерства проект ФКП з бюджетом в 2,004 трлн рублів. Серед цільових показників того варіанту програми був пілотований обліт Місяця (без висадки) в 2025 році. У проекті ФКП сказано, що політ з висадкою на поверхню Місяця можливий тільки після 2030 року при відповідному обсязі фінансування вже наступної космічної програми, яку будуть приймати в 2025 році.