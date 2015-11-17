Фіскальна служба посилила перевірки на кордоні через теракти в Парижі

Державна фіскальна служба України у зв'язку з підвищенням заходів безпеки в Україні та з метою захисту митних інтересів і підтримання митної безпеки в країні в умовах ймовірної терористичної загрози після трагічних подій у Франції посилила митний контроль у пунктах пропуску через державний кордон України.

Про це йдеться в повідомленні ДФС на сторінці в мережі Facebook.

"Керівництво ДФС сподівається на розуміння суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами тимчасової необхідності вжиття додаткових заходів щодо посилення митного контролю товарів, транспортних засобів та особистих речей громадян, а також того, що метою зазначених заходів є підтримка миру і спокою в державі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 13 на 14 листопада в Парижі відбулася серія терактів, в результаті яких, за даними французької влади, загинуло понад 150 осіб, ще близько 100 осіб перебувають у тяжкому стані.

Пізніше президент Франції Франсуа Олланд оголосив про закриття кордонів Франції і запровадження на території всієї країни надзвичайного стану.

Президент України Петро Порошенко в свою чергу повідомив про посилення безпеки в українських аеропортах і запровадження спецрежиму на прикордонних пунктах.