Україна хоче знову запустити прямі літаки та поїзди до Болгарії

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України, питання відновлення сполучення між Києвом і столицею Болгарії Софією обговорювалося на двосторонній зустрічі міністра інфраструктури Андрія Пивоварського з міністром транспорту, інформаційних технологій і зв'язку Болгарії Івайло Московськи, яка відбулася в Софії 13 листопада.

«Сторони домовилися опрацювати дане питання на рівні залізничних адміністрацій і забезпечити залізничне сполучення між двома столицями найближчим часом», - сказано в повідомленні.

Так, на сьогодні залізничне сполучення між Києвом і Софією забезпечується лише з пересадкою на станції Будапешт у зв'язку з ліквідацією безпересадочного вагону, курсував у складі потягу «Москва – Софія».

Згідно з повідомленням, Пивоварський висловив сподівання, що активна робота, яка зараз проводиться залізничними адміністраціями Румунії, Болгарії та Молдови, дасть змогу відновити курсування безпересадочних вагонів «Укрзалізниці» за маршрутом Київ - Софія на 2016/2017 рр.

Також повідомляється, що сторони обговорили перспективи відновлення прямого авіаційного сполучення між країнами. Зокрема, Болгарія ще раз підтвердила готовність до повної лібералізації авіаційних перевезень між країнами і схвалила плани української авіакомпанії почати регулярні польоти за маршрутом Київ - Софія - Київ у грудні поточного року з частотою 3 рейси на тиждень.

«Пан Московськи також підтвердив, що Софійський аеропорт створить привабливі умови для роботи української авіакомпанії», - наголошується в повідомленні.

У прес-службі міністерства УНІАН уточнили, що мова йде про чартерну авіакомпанію «Роза вітрів».

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Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство інфраструктури України повідомило про намір найближчим часом провести переговори з авіаційною владою Туркменістану з питання відновлення повітряного сполучення з цією країною.

Так, авіасполучення між Україною і Туркменістаном було перерване наприкінці 2005 року. Державіаслужба України з 17 грудня 2005 року заборонила здійснювати як разові, так і постійні авіарейси за маршрутом Ашгабат – Київ - Ашгабат. Дане рішення було прийняту у зв'язку з дискримінаційними умовами, створеними для українського перевізника компанії «Аеросвіт», і порушеннями двосторонніх зобов'язань за протоколом між авіаслужбами України і Туркменістану.