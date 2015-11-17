Українським авіакомпаніям не заборонятимуть літати до Шарм-ель-Шейха

Державна авіаційна служба України (Державіаслужба) за результатами проведення інспекції в аеропорту Шарм-ель-Шейха не заборонятиме польоти українських авіакомпаній за даним напрямом, повідомила прес-служба відомства.

"Державна авіаційна служба України за результатами перевірки прийняла рішення про продовження виконання авіарейсів до/з аеропорту м. Шарм-ель-Шейх за умови прийняття авіакомпаніями додаткових заходів авіаційної безпеки, спрямованих на зниження ризиків до прийнятного рівня", - йдеться в повідомленні служби.

Представники Державіаслужби також зазначили, що перевірка аеропорту була проведена шляхом огляду заходів авіаційної безпеки, запроваджених в даному аеропорту, і проведення зустрічей з відповідними посадовими особами аеропорту.

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Як повідомляв УНІАН, раніше, у зв'язку з катастрофою російського літака А-321 авіакомпанії "Когалимавіа", що виконував рейс Шарм-ель-Шейх – Санкт-Петербург, Державіаслужба прийняла рішення направити свого держінспектора з авіаційної безпеки для перевірки стану безпеки єгипетського аеропорту Шарм-ель-Шейх.

Катастрофа сталася 31 жовтня. Літак зазнав аварії за півгодини після вильоту, за 100 кілометрів на південь від адміністративного центру єгипетської провінції Північний Синай. На борту літака знаходилися 217 пасажирів, у тому числі 4 громадянина України, та 7 членів екіпажу. В результаті падіння літака всі пасажири та екіпаж загинули. Слідство має кілька версій події, в тому числі версією про спланований вибуху на борту літака. Найбільш імовірною причиною катастрофи слідчі називають детонацію вибухового пристрою під час польоту.

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Пізніше Госавиаслжуба заборонила українським авіакомпаніям польоти над Синайським півостровом.