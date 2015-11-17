"Укрзалізниця" шукає компанію для розробки нового корпоративного стилю

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене в жовтні на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), оголосило конкурс з відбору компанії для розробки нового корпоративного стилю.

"Зі створенням ПАТ "Укрзалізниця" має намір заявити про себе як нова ефективна компанія з власним брендом і сучасними ідентифікаційними ознаками. З цією метою розпочинається конкурс на розробку брендбуку ПАТ "Укрзалізниця", у якому можуть взяти участь компанії, що надають відповідні послуги", - сказано в повідомленні прес-служби "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, "Укрзалізниця" приймає відповідні комерційні пропозиції від компаній до 1 грудня цього року включно.

"Розробка брендбука - це невід'ємний етап розвитку компанії, оскільки він стане основою для прийняття майбутніх маркетингових рішень, що буде сприяти підвищенню впізнаваності залізничної галузі, створення позитивної оцінки клієнтів, поліпшення іміджу та підвищення репутації компанії", - підкреслили в прес-службі.

Згідно з оприлюдненим на сайті компанії технічного завдання, розробка корпоративного стилю акціонерної компанії включає розробку логотипу, прапора, слогана для компанії, визначення її основних принципів, місії та цінностей; розробки фірмових кольорів, шрифтів, візитних карток, фірмових бланків, конвертів і папок, перепусток і посвідчень, ділових сувенірів; оформлення інформаційних та рекламних друкованих матеріалів; розроблення зовнішньої реклами; розробку принципів і методів оформлення заходу і виставок і розробку стилю в інтер'єрі компанії.

Також техзавдання включає розробку складових корпоративного стилю інфраструктури та рухомого складу. Зокрема, розробки єдиних вимог для фарбування брендування рухомого складу, для оформлення інтер'єру вагонів, для оформлення продуктових наборів, які реалізуються в пасажирських поїздах; розробку прикладів нанесення елементів фірмового стилю на транспортні засоби; розробку та впровадження єдиного корпоративного стилю гучномовних оголошень на вокзалах, станціях і в поїздах; розробку фірмового одягу, а також розробку дизайну електронного та друкованого квитка для проїзду з/д транспортом з урахуванням вимог автоматизованих систем і діючих стандартів та інші.

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Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня уряд зареєстрував публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

У той же день відбулося перше засідання правління новоствореного акціонерного товариства, за підсумками якого керівництво компанії прийняло рішення звернутися до Міністерства інфраструктури України з проханням ініціювати обрання голови правління "Укрзалізниці" відповідно до законодавчо встановлених конкурсними процедурами.

2 вересня Кабмін затвердив проект статуту Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", а також доручив Міністерству інфраструктури затвердити положення про наглядову раду товариства, ревізійної комісії та правління товариства. Статутний капітал акціонерного товариства становитиме понад 229,8 мільярда гривень.

Згідно з урядовою постановою, чисельність правління публічного акціонерного товариства становитиме 6 осіб, у тому числі голови правління.

За словами міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, для реформування залізничної галузі необхідно внести низку законодавчих змін, а сам процес реформи займе кілька років. Зокрема, необхідно прийняти новий закон про залізничний транспорт, закон про створення Нацкомісії з регулювання транспорту, після чого змінити близько 50 підзаконних актів.