З вини нетверезих пасажирів загорівся потяг Івано-Франківськ-Яремче - "Укрзалізниця"

Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці" з посиланням на попередні дані розслідування й свідчення пасажирів.

"За свідченнями помічника машиніста, в першому вагоні поїзда подорожувала компанія молодих людей, які курили у вагоні й розпивали алкогольні напої. Під час рейсу помічник машиніста робив зауваження порушникам і закликав припинити порушувати правила поведінки у вагоні, але молодики проігнорували залізничника", - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що зараз на місці інциденту працює комісія для з'ясування всіх обставин події.

"На відновлення вагона дизель-поїзда Львівської залізниці необхідно не менше 15 діб. За цей час в умовах депо буде відремонтовано салонну частину вагону", - додали в "Укрзалізниці".

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Як повідомляв УНІАН, 17 листопада близько 11:30 на станції Делятин Львівської магістралі сталося загоряння приміського дизель-поїзда №6405, що слідував за маршрутом Івано-Франківськ – Яремче. За даними "Укрзалізниці", постраждалих серед пасажирів та працівників залізниці немає.