"Бориспіль" вже виконав річний план пасажирських перевезень

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за 10,5 місяців поточного року перевіз 6 млн 543 тис. пасажирів. Як повідомляє прес-служба аеропорту, така кількість пасажирів була заплановано у фінансовому плані на весь рік.

Згідно з повідомленням, такий результат став можливим завдяки збільшенню кількості як прямих, так і трансферних пасажирів, що дозволяє забезпечувати перетворення аеропорту «Бориспіль» у міжнародний вузловий аеропорт-хаб, як передбачено указом президента України № 535/2015.

«Наша робота в напрямку розвитку хабової моделі дає конкретні результати. Збільшення трансферного пасажиропотоку та виконання річного плану за десять з половиною місяців забезпечує стабільний розвиток підприємства у майбутньому», - зазначив голова аеропорту «Бориспіль» Євген Дихне.

Нагадаємо, аеропорт «Бориспіль» - чи не єдине державне підприємство, яке в 2015 році кардинально поліпшило показники діяльності - стало прибутковим, отримавши за 9 місяців рекордний чистий прибуток у розмірі 467 млн гривень, збільшило доходи на 56%, скоротило витрати і продовжує збільшувати обсяг виробництва.

Нова стратегія розвитку держпідприємства, впроваджена Євгеном Дихне у 2015 році в аеропорту «Бориспіль», дозволила державному підприємству збільшити суму податків та дивідендів, сплачених до бюджетів усіх рівнів до 377 млн гривень, повернути більше мільярда гривень державним банкам та Міністерству фінансів України, підвищити заробітну плату.