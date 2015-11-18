В Україні ліквідували довідку-рахунок при продажі авто - "королеву корупції в ДАІ"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав уряд із завтрашнього дня скасувати довідки-рахунки при продажу автотранспортних засобів.

"В Інтернеті вартість довідки-рахунку від 599 гривень до 2 тисяч гривень, а собівартість папірця 29 гривень. І все це продавали приватні компанії і абсолютно легально. Продавали людині, що прийшла в МРЕВ. Сьогодні ми ліквідували ДАІ, МРЕВ. Ми готові в новій структурі повністю змінити механізм, засудити довідки-рахунка та побажати їм залишитися історією, - сказав Аваков в ході засідання в уряді. - Прошу прем'єра сьогодні підписати цю постанову та від завтрашнього дня довідка-рахунок накаже довго жити".

"З сьогоднішнього дня ми "вбиваємо" довідку-рахунок – королеву корупції в ДАІ, годувальницю не одного покоління даішників – "довідка-рахунок" - наказала довго жити!" - написав на своїй сторінці у Facebook глава МВС.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підтримав дану ініціативу і зазначив, що це рішення дозволить прибрати ще одну корупційну схему.

"Дайте мені сьогодні постанову на підпис, а завтра вранці ми його опублікуємо", - зазначив прем'єр.

У ході засідання прем'єр підрахував, що скасування даної процедури дозволить заощадити українським автомобілістам близько 118 мільйонів гривень на місяць.

"Ми пропонуємо повністю перекроїти процедуру. Будь-яка людина з машиною може прийти і покупець прямо за столом за 10 хвилин, пред'явивши документи, без всяких довідок-рахунків оформляють право передачі", - зазначив Аваков і додав: "На жаль, на складах у нас ще будуть залишки бланків, але я думаю ви підтримаєте, і ми їх спалимо".

Міністр окремо наголосив, що дане рішення також буде поширюватися на сільгосптехніку, але для цього треба додатково внести деякі законодавчі зміни.

Читайте такожДо України повернеться техогляд: перевірки проводитимуть на СТО

Довідка УНІАН. Довідка-рахунок - документ, що підтверджує право власності покупця на автомобіль, спецтехніку або інший транспортний засіб. Довідка-рахунок являє собою бланк суворої звітності встановленого зразка, право на оформлення якого мають тільки відповідні організації, які мають дозвіл від департаменту ДАІ України.