Кабмін скасував довідку-рахунок при продажі авто - постанова

Дане рішення міститься в постанові уряду від 18 листопада 2015 року та опубліковано на сайті уряду.

"У Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів ... у пункті 4 слова "довідок-рахунків" виключити", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 18 листопада в ході засідання уряду Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав Кабмін скасувати довідки-рахунку при продажу автотранспортних засобів.

"В інтернеті вартість довідки-рахунку від 599 гривень до 2 тисяч гривень, а собівартість папірця 29 гривень. І все це продавали приватні компанії й абсолютно легально. Продавали людині, що прийшла до МРЕВ. Сьогодні ми ліквідували ДАІ, МРЕВ. Ми готові в новій структурі повністю змінити механізм, засудити довідку-рахунок та побажати їй залишитися історією, - сказав Аваков в ході засідання в уряді. - Прошу прем'єра сьогодні підписати цю постанову і з завтрашнього дня довідка-рахунок накаже довго жити".

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підтримав дану ініціативу і зазначив, що це дозволить прибрати ще одну корупційну схему і заощадити українським автомобілістам близько 118 мільйонів гривень на місяць.

"Ми пропонуємо повністю перекроїти процедуру. Будь-яка людина з авто може прийти і покупець прямо за столом протягом 10 хвилин, надавши документи, без будь-яких довідок-рахунків оформляє право передачі", - зазначив Аваков і додав: "На жаль, на складах у нас ще будуть залишки бланків, але я думаю, що ви підтримаєте, і ми їх спалимо".

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Довідка УНІАН. Довідка-рахунок - документ, що підтверджує право власності покупця на автомобіль, спецтехніку або інший транспортний засіб. Довідка-рахунок являє собою бланк суворої звітності встановленого зразка, право на оформлення якого мають тільки відповідні організації, які мають дозвіл від департаменту ДАІ України.