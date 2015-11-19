Microsoft скоротить свою присутність в Росії

Microsoft може скоротити кількість дистриб'юторів свого програмного забезпечення (ПЗ) в Росії, розповіли «Відомостям» чотири людини, які близьки до керівництва російських IT-компаній.

Менеджмент Microsoft в Росії та Європі вже кілька місяців обговорює це питання, знає один з них. Microsoft готується до вірогідного зниження продажів у 2016 р., впевнені співрозмовники «Ведомостей».

Читайте такожMicrosoft перекласифікує свою операційну систему Windows10 на "рекомендоване оновлення"По-перше, з 1 січня набуває чинності закон, що обмежує держзакупівлі імпортного ПЗ: відомства зможуть купувати такий софт тільки при відсутності «російських аналогів» (що вважати аналогом, має вирішити уряд). По-друге, Microsoft змінює модель продажів своїх ключових продуктів: операційну систему Windows та пакет офісних програм Office тепер можна оновити безкоштовно, а гроші корпорація заробляє, продаючи їх останні версії новим користувачам і стягуючи абонентську плату з передплатників Office 365.

60 мільярдів рублів – в таку суму оцінює російську виручку Microsoft в 2015 році Дмитро Комісаров, гендиректор компанії «Нові хмарні технології» (розробник пакету програм «МойОфис» – російської альтернативи Microsoft Office). У 2016 р. через прагнення до імпортозаміщення і загального падіння IT-ринку вона скоротиться на 30-50%, припускає він.