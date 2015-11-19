"Дочка" Світового банку надала Україні $560 мільйонів на ремонт доріг
11:57, 19 листопада 2015Транспорт/Звя'зок
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Кредитний договір між Мінінфраструктури та МБРР був підписаний 19 листопада.
"Дочка" Світового банку надала Україні $560 мільйонів на ремонт доріг / Фото УНИАН
Міністерство інфраструктури України і Міжнародний банк реконструкції та розвитку, що входить до групи Світового банку, 19 листопада підписали кредитний договір про надання 560 мільйонів доларів для розвитку дорожньої інфраструктури України.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, з української сторони документ підписав перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер, а із сторони Світового банку - директор Світового банку в Україні Чімяо Фан.
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