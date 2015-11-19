"Дизельгейт" триває: Volkswagen відкликає в Росії майже 2 тисячі авто

Volkswagen Group Rus відкликає в Росії 1,9 тисячі автомобілів Jetta, Beetle і Golf, повідомляє Прайм з посиланням на заяву Росстандарту.

"Відкликанню підлягають автомобілі, реалізовані з 2013 року по теперішній час. Причиною послужила ймовірність руйнування шківа регулятора фаз газорозподільного механізму (ГРМ) на автомобілях, які підпадають під відгук. Внаслідок цього може відбутися відмова регулятора фаз ГРМ і пошкодження ремінного приводу на двигуні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в рамках кампанії з відкликання уповноважені дилери Volkswagen Group Rus повідомлять власників таких автомобілів про необхідність передати авто до найближчого дилерського центру для виконання ремонтних робіт.

На автомобілях буде проведена заміна регулятора фаз ГРМ. Всі ремонтні роботи будуть виконуватися безкоштовно для власників.

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Як повідомляв УНІАН, скандал навколо автовиробника розгорівся після того, як американське Агентство з охорони навколишнього середовища (EPA) викрило концерн встановлення на автомобілі з дизельними двигунами, що дозволяє обходити жорсткі екологічні норми в США.

Історія отримала широкий резонанс і призвела до відставки глави компанії Мартіна Вінтеркорна. Крім того, влада США зобов'язала концерн відкликати майже 500 тисяч автомобілів марок Volkswagen і Audi, проданих в країні у 2009-2015 роках і компанії пригрозили штрафом до 18 мільярдів євро. Аналогічні вимоги компанії пред'явили влади Німеччини — відкликанню підлягають 2,4 мільйони автомобілів.

За даними Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA), після так званого "дизельного скандалу" частка Volkswagen AG на європейському авторинку у вересні знизилася до 23,3 відсотка (проти 26,5 відсотка у серпні).