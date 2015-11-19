Італія визнала українські водійські посвідчення

Президент України Петро Порошенко повідомив про підписання угоди між урядами України та Італії, згідно якої українські посвідчення водія тепер дійсні в Італії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час прес-конференції у Римі в рамках свого офіційного візиту до Італійської Республіки.

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За його словами, раніше сьогодні віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко за дорученням президента підписав міжурядову угоду з Італією про те, що українські посвідчення водія визнаються в Італії.

«Це означає дуже багато для простих українців», - зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, у квітні цього року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков з міністром внутрішніх справ Італії Анджеліно Альфано домовилися завершити підготовку до підписання Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Італії про взаємне визнання та обмін посвідчень водія.

Додамо, раніше ФБР США попередили Італію про теракти і назвали потенційні цілі бойовиків. Проте Петро Порошенко заявив, що не скасовуватиме свій візит через терористичну загрозу.