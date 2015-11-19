"Укрзалізниця" призначила на новорічні свята 6 додаткових поїздів

Акціонерна компанія "Українська залізниця" на період новорічних та різдвяних свят 2015/2016 року призначила 6 додаткових поїздів у напрямку Ужгорода, Львова, Ворохти, Івано-Франківська та Чернівців, повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, поїзд № 191/192 Київ - Львів відправлятиметься з Києва і Львова 29, 30, 31 грудня і 3, 6, 9, 10 січня.

Поїзд № 207/208 Київ - Ужгород вирушатиме з Києва з 25 грудня до 10 січня щоденно, крім 31 грудня, з Ужгорода - з 26 грудня до 11 січня, крім 1 січня.

Поїзд № 217/218 Київ - Ворохта відправлятиметься з Києва з 28 грудня до 9 січня щоденно, крім 31 грудня, 6 та 7 січня; з Ворохти - з 29 грудня до 10 січня, крім 1, 7, 8 січня.

Поїзд № 229/230 Київ - Ужгород вирушатиме з Києва з 27 грудня до 9 січня через день по непарних, крім 31 грудня та 1 січня, з Ужгорода - з 28 грудня до 10 січня через день по парних, крім 2 січня.

Поїзд № 249/250 Чернівці - Київ відправлятиметься з Чернівців з 27 грудня до 9 січня через день по непарних, крім 31 грудня; з Києва - з 2 грудня до 10 січня через день по парних.

Поїзд № 269/270 Київ - Івано-Франківськ вирушатиме з Києва з 25 грудня до 10 січня щоденно, крім 31 грудня і 1 січня, з Івано-Франківська - з 26 грудня до 11 січня, крім 1, 2 січня.

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Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" збільшила на жовтень кількість рейсів деяких поїздів у південних і західних напрямках, зокрема, до Одеси, Миколаєва, Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, а також Харкова і Дніпропетровська.

Також "Укрзалізниця" планує до 1 грудня цього року і до 1 березня 2016 року повернути в експлуатацію два двоповерхові пасажирські потяги чеської компанії Skoda, які на сьогодні не курсують.