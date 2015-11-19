Порт "Южний" за старим законом у концесію не віддадуть - Пивоварський

Про це заявив міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський в ході підписання зі Світовим банком Угоди про позику в 560 млн. дол. на фінансування дорожнього господарства України.

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"Ми прийняли рішення не писати новий закон "Про Концесії", а змінити існуючий. До цієї роботи долучилися кілька експертів, зокрема, Всесвітній банк. Плюс на цьому тижні Міністерство інфраструктури попросило групу донорів профінансувати залучення кваліфікованого юридичного радника до процесу зміни концесійного законодавства", - сказав Пивоварський.

Міністр зазначив, що існуюче законодавство про концесії в Україні було "унікальним", що, зокрема, не дозволяло реалізувати великі концесійні проекти, зокрема, спільно зі Світовим банком та ЄБРР.

"Ми з'ясували, які були проблеми і що потрібно змінити. Концесійні проекти не будуть запускатися за старим законодавством. Коли буде змінено законодавство, ми увійдемо в ринок і будемо запускати по ньому проекти", - підкреслив Пивоварський.

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Серед найдорожчих концесійних проектів Міністерства інфраструктури - будівництво автомобільної дороги Львів-Краковець, а також передача в приватні руки найбільшого морського порту України - "МТП "Южний". Останній, зокрема, був зупинений Фондом держмайна України на етапі рецензування результатів оцінки активів порту, проведеної міжнародною компанією "Делойт і Туш".

Нагадаємо, експерти неодноразово відзначали непрозорість концесійної процедури по "МТП "Южний" і пропонували уряду переглянути профільне законодавство перш, ніж віддавати приватному інвестору надприбутковий порт. Серед ключових пропозицій - скорочення термінів концесії з 49-ти до 15-20 років, а також підвищення концесійного платежу до загальноєвропейського рівня - до 15% від ринкової вартості об'єкта.