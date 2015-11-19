Україна не закриватиме авіасполучення з Єгиптом: рівень ризику невисокий

Україна не закриватиме авіасполучення з Єгиптом у зв'язку з катастрофою російського літака над Синайським півостровом, повідомив на брифінгу перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер.

«На даний момент ми вважаємо, що необхідності закривати авіасполучення з Єгиптом наразі немає. Наші авіакомпанії продовжують літати до Шарм-ель-Шейх за умови дотримання посилених заходів безпеки», - сказав Шуйльмейстер.

Він також додав, що українська влада відстежує ситуацію в Єгипті, і в разі підвищення ризиків для польотів українських компаній уряд прийме рішення про заборону польотів.

«За інформацією міністерства, існує невисокий рівень ризику для українських громадян та невисокий рівень ризиків авіаційної безпеки», - зазначив він.

Крім того, Шульмейстер додав, що українці повинні самостійно визначати ступінь ризику і країну для відпочинку.

«Треба бути пильними при виборі країни відпочинку, і можливо, з огляду на ризики, Єгипет не найкращий варіант. І це не пов'язано з авіацією», - зазначив він.

Заступник міністра повідомив, що на даний момент до Шарм-ель-Шейх літають три українські авіакомпанії – «Міжнародні авіалінії України», «Роза вітрів» і «Ютейр».

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Як повідомляв УНІАН, раніше, у зв'язку з катастрофою російського літака А-321 авіакомпанії «Когалимавіа», який виконував рейс Шарм-ель-Шейх – Санкт-Петербург, Державіаслужба прийняла рішення направити свого держінспектора з авіаційної безпеки для перевірки стану безпеки єгипетського аеропорту Шарм-ель-Шейх. За підсумками інспекції представник Державіаслужби жодних порушень в аеропорту не виявив.

Катастрофа сталася 31 жовтня. Літак зазнав катастрофи через півгодини після вильоту, за 100 км на південь від адміністративного центру єгипетської провінції Північний Синай. На борту літака перебували 217 пасажирів, зокрема й четверо громадянин України, і сім членів екіпажу. В результаті катастрофи літака всі пасажири й екіпаж загинули. Слідство розглядає кілька версій події, в тому числі версію про спланований вибуху на борту літака. Найбільш імовірною причиною катастрофи слідчі називають детонацію вибухового пристрою під час польоту.

Ряд найбільших європейських авіакомпаній з метою безпеки призупинили польоти до Єгипту. Пізніше Державіаслужба заборонила українським авіакомпаніям польоти над Синайським півостровом.