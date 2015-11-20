Hyundai відкликає в США понад 300 тисяч авто через дефект гальмівної педалі

Південнокорейська автомобільна компанія Hyundai відкликає більш як 300 тисяч автомобілів Sonata в Сполучених Штатах у зв'язку з дефектами педалі гальма, повідомляє Прайм.

"З 11 січня відкликанню підлягають 304 тисячі 900 автомобілів, вироблених з 2009 по 2011 роки, про що компанія має намір повідомити їх власників", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Volkswagen прийняв рішення відкликати 8,5 мільйона автомобілів з країн ЄС через викриття спроб автовиробника занизити реальні показники вихлопів.

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