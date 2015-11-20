Постанова українського суду показала, що корупція та свавілля наразі не подолані - в.о. гендиректора "Борисполя"

Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення перенести розгляд справи на 2 грудня 2015 року та відмовив в. о. генерального директора міжнародного аеропорту "Бориспіль" Євген Дихне у забезпеченні позову в частині призупинення кадрового конкурсу Міністерства інфраструктури на посаду керівника аеропорту.

Як повідомив УНІАН сам Дихне, ця постанова свідчить про те, що "корупція та свавілля наразі не подолані".

"Проведення конкурсів Міністерством інфраструктури все більше стає схожим на фарс. Постійні спроби дестабілізації та проведення безрезультатних конкурсів гальмують розвиток підприємств", - прокоментував Дихне ситуацію навколо "Борисполя".

Він нагадав, що рік тому – у вересні 2014 року – він був призначений на посаду керівника "Борисполя" і тоді аеропорт перебував у вкрай скрутному становищі.

"Так звані "старі кадри", які протягом багатьох років почергово керували аеропортом, довели його до збитків. Зростання кризових явищ, збитковість, низька продуктивність праці, велетенське боргове навантаження, стабільне падіння пасажиропотоку - все це вимагало негайних дій та зміни в управлінні аеропорту. Менш ніж протягом року моєю командою була впроваджена нова стратегія розвитку аеропорту. Ми відмовилися від корупційних схем попередніх керівників та оприлюднили їх", - зазначив Дихне.

Він уточнив, що його команда забезпечила зростання доходів аеропорту і зниження витрат.

"Менш ніж протягом року збиткове та стагнуюче підприємство стало прибутковим і зростаючим. Ми суттєво збільшили суму виплат до бюджету, повернули більше мільярда гривень державним банкам та Міністерству фінансів України, підвищили заробітну плату. Вже в листопаді ми виконали річний план за обсягами перевезень, і продовжуємо зростання", - підкреслив керівник "Борисполя".

На його думку, на цьому тлі сама ідея проведення кадрового конкурсу на підприємстві виглядала абсурдною.

"Але я сподівався, що конкурс стане прозорим змаганням ідей, які можуть принести реальну користь підприємству. Я вірив, що відкритість та прозорість прийшли на зміну ганебній практиці підкилимних домовленостей, що Міністерство буде оцінювати кандидатів за реальними результатами, що воно в дійсності налаштований на продовження реформ, - зазначив Дихне. – Але результати чиновницького конкурсу шокували. Комісія відкинула успіхи підприємства.

Як нагадав Дихне, обранцями комісії стали представник найбільшої в країні приватної авіакомпанії, маловідомий в Україні колишній керівник Державіаадміністрації Молдови, а також два колишніх керівника аеропорту.

"Результати їх (попередніх керівників - УНІАН) попередньої діяльності - загальновідомі. Збитки, тіньові схеми, корупція та непрозорість - що з цього могло зацікавити комісію? Критерії відбору міністерство не оприлюднило. Навіть конкурсні пропозиції "кращих кандидатів" з когорти колишніх керівників виявилися засекреченими, - звернув увагу Дихне. - Усвідомлюючи свою відповідальність за підприємство, яким я керую вже більше року, я прийняв рішення боротися за його майбутнє. За подальшу долю реформ, яким немає альтернативи. Країна змінилася. Проте деякі судові постанови повертають нас у недалекі часи свавілля. Тому я буду захищати курс реформ будь-яким законним способом".

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Як повідомляв УНІАН, 12 листопада відбулося засідання постійно діючої комісії Міністерства інфраструктури України, члени якої взяли документи кандидатів на посаду генерального директора найбільшого в Україні міжнародного аеропорту "Бориспіль" та заслухали програми їх діяльності на підприємстві. Пізніше, 16 листопада, комісія визначила четырехпретендентов на посаду.

У наступний етап конкурсу пройшли екс-голова Державіаадміністрації Молдови Валентин Візант, голова державіапідприємства "Україна" Юрій Солончук, екс-директор "Борисполя" Сергій Гомболевський і віце-президент авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Піотр Иканович. Чинний керівник аеропорту - Євген Дихне, за інформацією Мінінфраструктури, в шорт-лист кандидатів не потрапив.

Далі, за вимогами конкурсу, кадрова комісія Мінінфраструктури подасть кращі кандидатури Номинационному комітету Мінекономрозвитку.