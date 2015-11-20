У Рубіжному і Лисичанську відремонтували і відкрили два вокзали

Вокзали належать "Донецькій залізниці", головний офіс і більшість маршрутів якої знаходиться на окупованій території. Сьогодні дорогами на підконтрольній території Україні Луганщини завідує "Південна залізниця" (офіс - Харків). Ремонтом займалися обидва підрозділи "Укрзалізниці".

Читайте такожУ Рубіжному демонтували черговий пам'ятник Леніну

У Рубіжному основний ремонт припав на фасад. Його обшили металом, також замінили старі й побиті вітражі новими склопакетами. Заступник начальника "Південної залізниці" Сергій Клименко розповів, що ремонт зробили за півмісяці. Заощадили - металопластикові вікна залізничники виготовили у власному цеху. Крім того, в будівлі вокзалу відновили котельню. З новими обладнанням і технологіями обіцяють тепло в залі очікування.

Всього залізничники витратили на ремонт 5 мільйонів гривень.