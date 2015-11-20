У Рубіжному і Лисичанську відремонтували і відкрили два вокзали

15:24, 20 листопада 2015
Транспорт/Звя'зок
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Сьогодні, 20 листопада, в Рубіжному та Лисичанську урочисто відкрили залізничний вокзал.

tribun.com.ua

Про це повідомляє "Трибун".

Вокзали належать "Донецькій залізниці", головний офіс і більшість маршрутів якої знаходиться на окупованій території. Сьогодні дорогами на підконтрольній території Україні Луганщини завідує "Південна залізниця" (офіс - Харків). Ремонтом займалися обидва підрозділи "Укрзалізниці".

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У Рубіжному основний ремонт припав на фасад. Його обшили металом, також замінили старі й побиті вітражі новими склопакетами. Заступник начальника "Південної залізниці" Сергій Клименко розповів, що ремонт зробили за півмісяці. Заощадили - металопластикові вікна залізничники виготовили у власному цеху. Крім того, в будівлі вокзалу відновили котельню. З новими обладнанням і технологіями обіцяють тепло в залі очікування.

Всього залізничники витратили на ремонт 5 мільйонів гривень.

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