У Київській області запустять пілотний проект по роботі нової Держслужби з безпеки на транспорті

Запуск пілотного проекту по роботі новоствореної Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезопасность) буде проводитися в Київській області, повідомив глава служби Микола Горбаха.

"Зараз ми беремо пілотний проект Київ - Київська область, тому що територіальне управління буде об'єднане. Якщо ми, маючи три автомобіля, надані Польщею, покажемо високу якість роботи, то далі перейдемо на міста-мільйонники", - повідомив Горбаха.

Він також додав, що повний запуск роботи нової служби можливий тільки після повної ліквідації Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекції) та Державної інспекції з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекція), які увійдуть в єдину структуру, та запланований на початок 2016 року.

"У зв'язку з тим, що нова служба буде створена шляхом злиття двох інспекцій, коли будуть ліквідовані їх юридичні особи, буде завершено формування інспекції. Максимум через три тижні буде завершена реорганізація Укрморрічінспекції та Укртрансінспекції - до трьох місяців", - сказав він.

Горбаха також зазначив, що основними напрямками служби стануть габаритно-ваговий контроль, перевірка кріплення вантажів і режиму відпочинку водіїв.

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Як повідомляв УНІАН, Укртрансбезопасность вже відібрала 15 кандидатів на посади інструкторів для навчання нових співробітників служби. За словами Горбахи, всього в нову службу безпеки на транспорті будуть відібрані 544 людини, і з початку наступного року служба планує закупити 71 мобільний комплекс, на які Мінінфраструктури вже виділено 106 мільйонів гривень з отриманого в минулому році гранту Єврокомісії в 65 мільйонів євро.

У вересні 2014 року Кабінет міністрів почав реорганізацію Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекції) та Державної інспекції з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекція) шляхом їх злиття та створення єдиного відомства Державної служби України з безпеки на транспорті.

11 лютого 2015 року Кабмін затвердив положення про створення нового органу – Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезопасность).

Згідно з постановою, Укртрансбезопасность є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого координується Кабміном через міністра інфраструктури і який реалізує державну політику у сфері безпеки на автотранспорті загального користування, міському електротранспорті, залізничному, морському і річковому (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства).

У травні поточного року головою Укртрансбезопасности був призначений Микола Горбаха, до цього очолює департамент безпеки Міністерства інфраструктури України.