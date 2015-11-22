У Севастополі припинено рух тролейбусів

У Севастополі через брак електроенергії припинено рух тролейбусів.

Як передає Газета.ру, про це заявив губернатор міста Сергій Меняйло.

"Ми були змушені відмовитися від тролейбусного сполучення, хоча це вкрай затребуваний і соціально значущий вид транспорту в нашому місті. Але він споживає 25 МВт. У ситуації, коли Севастополь забезпечений електроенергією лише на 40%, ми змушені піти на цей крок", - сказав Міняйло.

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Раніше повідомлялося, що влада Криму прийняли рішення про введення графіків відключення електрики та води для населення.

Через підрив ліній електропередач на територію півострова Крим повністю припинена подача електроенергії з території України. Без світла у Криму залишилися 1,9 мільйони чоловік.