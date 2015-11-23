Порошенко пропонує припинити вантажне сполучення та торгівлю з окупованим Кримом

Президент України Петро Порошенко пропонує уряду розглянути питання припинення вантажного транспортного сполучення і припинення товарообігу з Кримом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, президент звернувся до прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка з листом, в якому запропонував невідкладно утворити робочу групу для всебічного аналізу питання щодо припинення вантажного транспортного сполучення та припинення товарообігу з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим (в обидва напрями) та підготовки проекту відповідного рішення.

Порошенко у листі від 4 листопада також пропонує до прийняття урядом зазначеного рішення забезпечити тимчасове припинення вантажного автомобільного і залізничного сполучення з тимчасово окупованою територією в обидва напрями.

Президент наголошує, що одним із пріоритетних завдань органів державної влади на сьогодні є визначення моделі подальших відносин України з тимчасово окупованою територією Криму.

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«Останнім часом суттєво загострилося протистояння між громадськими активістами та окупаційною владою Криму. Порушено низку кримінальних справ проти ініціаторів торговельної блокади Криму. Ініціатори безстрокової акції блокування поставок українських товарів на Кримський півострів, яка розпочалася 20 вересня поточного року, вимагають повністю припинити торговельні відносини з окупованою територією», – аргументує у листі глава держави необхідність припинення вантажного транспортного сполучення з АРК.