Яценюк погоджується з позицією Порошенка: перевезення вантажів до Криму треба зупинити

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував тимчасово призупинити вантажні потоки між Україною і Кримом, проте одночасно запропонував розробити перелік товарів, які можна буде поставляти до Криму в рамках підтримки українських громадян, включаючи представників кримськотатарського народу.

Про це Яценюк сказав у ході екстреного засідання уряду.

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«Про переміщення товарів і вантажів. Я пропоную тимчасово заборонити переміщення вантажних потоків на адміністративному кордоні між Україною і АР Крим, - сказав Яценюк. - Згідно із законом, Мінекономрозвитку підготувати проект розпорядження уряду про конкретний перелік товарів, робіт і послуг, які можуть поставлятися до АР Крим, та запровадити цей перелік. Для того, щоб цей перелік відповідав інтересам України, в першу чергу, пропоную залучити до цього меджліс кримськотатарського народу».

Яценюк підкреслив, що готовий звернутися до президента України для того, щоб Рада нацбезпеки і оборони України ухвалила остаточне рішення про формат відносин з Кримом і про ті заходи, які українська влада повинна вживати в рамках повернення АР Крим до складу України і оформлення економічних, соціальних та інших відносин з АР Крим.