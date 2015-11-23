Кабмін ввів тимчасову заборону на переміщення вантажів до Криму

Кабінет міністрів України за пропозицією глави уряду Арсенія Яценюка ввів тимчасову заборону на переміщення вантажів на адміністративному кордоні між Україною і Автономною Республікою Крим.

Про це на сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив глава уряду

«За моєю пропозицією уряд тимчасово забороняє переміщення вантажопотоків на адмінкордоні між Україною та АР Крим», - відзначив глава уряду.

При цьому він нагадав, що вже дав доручення підготувати проект розпорядження про розробку конкретного переліку товарів, робіт і послуг, які можуть поставлятися в Крим.

«Звертаюся також до президента з тим, щоб РНБО ухвалив остаточне рішення про заходи щодо повернення АР Крим в Україну», - наголосив Яценюк.

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Раніше з пропозицією призупинити вантажне сполучення з Кримом, як автомобільного, так і залізничного, виступив президент України Петро Порошенко. Він запропонував створити робочу групу з цього питання і мотивував свою пропозицію тим, що останнім часом істотно загострилося протистояння між громадськими активістами та окупаційною владою Криму. Порушено низку кримінальних справ стосовно ініціаторів торговельної блокади Криму. Також про повну блокаду Криму заявляли й ініціатори безстрокової акції блокування поставок українських товарів на Кримський півострів. Ця акція почалася 20 вересня цього року.