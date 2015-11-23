На новорічні свята "Укрзалізниця" додала 10 поїздів

Згідно з повідомленням, з 24 грудня по 11 січня курсуватимуть додаткові поїзди: № 210/209 Миколаїв - Київ відправленням з Миколаєва 24, 25, 26, 27, 28, 29 грудня, 2, 4 січня, а з Києва - 25, 26, 27, 28, 29, 30 грудня, 3, 5 січня.

Поїзд № 231 Дніпропетровськ - Івано-Франківськ з відправленням з Дніпропетровська 25, 26, 27, 28, 29, 3 грудня, 1, 2, 3, 4, 5 січня, а в зворотному напрямку - 26, 27, 28,29, 30, 31 грудня, 2, 3, 4, 5 січня.

Поїзд № 212 Запоріжжя - Дніпропетровськ - Львів відправленням із Запоріжжя 26, 27, 28, 29, 30 грудня, 1,2,3, 4, 5 січня, назад - 27, 28, 29, 30, 31 грудня, 2, 3, 4, 5 січня.

Поїзд № 235 Харків - Ужгород з відправленням з Харкова 27, 29, 31 грудня, 2, 4 січня, а назад - 28, 30 грудня, 1, 3, 5 січня.

Крім цього, на новорічні та різдвяні свята "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси ряду цілорічних поїздів.

Зокрема, поїзд № 84 Ковель - Одеса відправлятиметься з Ковеля 26, 28 грудня і 4 січня, а з Одеси - 27, 29 грудня та 5 січня.

Поїзд № 86/88 Ковель, Львів - Новоолексіївка з відправленням з Ковеля, Львова 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6 січня, з Новоолексіївки - 27, 29, 31 грудня, 3, 5 січня.

Поїзд № 668 Ковель - Чернівці, із Ковеля з відправленням 29 грудня, 3, 5 січня; назад - 30 грудня, 4, 6 січня.

Поїзд № 63/64 Дніпропетровськ - Кривий Ріг - Одеса з відправленням із Дніпропетровська 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6 січня, а з Одеси - 27, 29, 31 грудня, 3, 5 січня.

Поїзд № 774/781/782 Полтава, Кременчук - Київ з відправленням з Полтави, Кременчука та Києва 29 грудня та 5 січня.

Поїзд № 95 Черкаси - Львів відправленням з Черкас 30 грудня, назад - 31 грудня.

Поїзд № 112 Одеса - Умань, з відправленням з Одеси 30 грудня, а з Умані - 31 грудня.

Поїзд № 686 Одеса - Ізмаїл, з відправленням з Одеси і назад 30 грудня і 6 січня.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" на період новорічних та різдвяних свят 2015/2016 року призначила 6 додаткових поїздів у напрямку Ужгорода, Львова, Ворохти, Івано-Франківська та Чернівців.

Також "Укрзалізниця" планує до 1 грудня цього року і до 1 березня 2016 року повернути в експлуатацію два двоповерхові пасажирські поїзди чеської компанії Skoda, які на сьогоднішній день не курсують.