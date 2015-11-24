"Бориспіль" за січень-листопад виконав річний план за доходами

Як відзначили в прес-службі аеропорту, в порівнянні з показником 2014 року доходи аеропорту збільшилися на 70% і на 10% у порівнянні із затвердженим Кабміном фінпланом на 2015 рік.

У прес-службі аеропорту зазначають, що «Бориспіль» - чи не єдине державне підприємство, яке в 2015 році кардинально покращило показники діяльності - стало прибутковим, отримавши за 9 місяців рекордний чистий прибуток у розмірі 467 млн гривень, що значно збільшило доходи, скоротило витрати і продовжує збільшувати обсяг виробництва.

«Ліквідація «тіньових схем» дозволила скоротити витрати на закупівлі в три рази - з 27 млн дол. США за 9 місяців 2014 року до 9,8 млн дол. США за 9 місяців 2015 року. При цьому кількість обслужених аеропортом пасажирів продовжує збільшуватися», - йдеться у повідомлені прес-служби.

«Вперше за кілька років держпідприємство вийшло на прибуток і поліпшило фінансовий результат на півмільярда гривень. А це значить, що хтось ці півмільярда гривень втратив», - прокоментував керівник аеропорту Євген Дихне оголошення про початок нового конкурсу на посаду директора аеропорту в жовтні 2015 року.

Нагадаємо, в листопаді 2015 року Міністерство інфраструктури оголосило попередні підсумки конкурсу. Згідно з ними, обранцями комісії Міністерства стали: два колишніх керівники, які керували аеропортом у 2006-2008 та 2014 роках, колишній керівник авіаадміністрації Молдови та віце-президент авіакомпанії МАУ. Євген Дихне до подальших етапів конкурсу допущений не був.

«Я сподівався, що конкурс стане прозорим змаганням ідей, які можуть принести реальну користь підприємству. Я вірив, що відкритість і прозорість прийшли на зміну порочній практиці підкилимних домовленостей і кандидатів будуть оцінювати за реальними результатами», - прокоментував Євген Дихне.

Як повідомляв УНІАН, у середині листопада аеропорт також виконав річний план з кількості пасажирів, прийнявши з початку року понад 6,5 млн пасажирів.

Крім того, за 9 місяців аеропорт отримав 467,3 млн грн чистого прибутку проти 44,5 млн грн чистого збитку за аналогічний період минулого року.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є державним підприємством, що забезпечує 68% всіх авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника – авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".