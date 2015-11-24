Volkswagen можуть звинуватити у несплаті податків

Прокуратура Брауншвейга почала розслідування відносно концерну Volkswagen у новій справі про ухиляння від сплати податків, повідомляє Прайм з посиланням на телеканал N-tv.

Зазначається, що розслідування ведеться у зв'язку з так званим "Дизельним скандалом".

Інші подробиці наразі не повідомляються.

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Автоконцерн Volkswagen було звинувачено в середині вересня в США в оснащенні своїх дизельних автомобілів програмним забезпеченням, яке занижало реальні показники викидів шкідливих речовин.

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Американське уряд зобов'язав концерн відкликати 482 тисячі легкових автомобілів марок Volkswagen і Audi, проданих в країні у 2009-2015 роках. Компанії також загрожує штраф розміром до 18,075 мільярда доларів.