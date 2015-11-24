Volkswagen можуть звинуватити у несплаті податків
Прокуратура почала розслідування у справі про ухиляння автоконцерну від сплати податків.
Прокуратура Брауншвейга почала розслідування відносно концерну Volkswagen у новій справі про ухиляння від сплати податків, повідомляє Прайм з посиланням на телеканал N-tv.
Зазначається, що розслідування ведеться у зв'язку з так званим "Дизельним скандалом".
Інші подробиці наразі не повідомляються.
Читайте такожПерші перевірки Volkswagen у Франції підтвердили фальсифікацію
Автоконцерн Volkswagen було звинувачено в середині вересня в США в оснащенні своїх дизельних автомобілів програмним забезпеченням, яке занижало реальні показники викидів шкідливих речовин.
Читайте такожДизельний скандал: збиток Volkswagen склав майже $4 мільярди
Американське уряд зобов'язав концерн відкликати 482 тисячі легкових автомобілів марок Volkswagen і Audi, проданих в країні у 2009-2015 роках. Компанії також загрожує штраф розміром до 18,075 мільярда доларів.