"Укрзалізниця" в 2016 році отримає на капітальні інвестиції 15 мільярдів

Обсяг капітальних інвестицій для публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", створеного на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") на 2016 рік запланований в обсязі 15 мільярдів гривень.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на заступника міністра Руслана Коржа.

"Програмою заплановано на 2016 рік капітальні інвестиції в "Укрзалізницю" в розмірі 15 мільярдів гривень, що в кілька разів більше, ніж у поточному році", - цитує прес-служба Коржа.

При цьому він також зазначив, що фінансовий план компанії вже готовий і найближчим часом буде винесений на затвердження Кабміну.

Читайте також"Укрзалізниця" хоче у 2016 році спрямувати 20 мільярдів на ремонт залізничної інфраструктури

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський повідомив, що обсяг запланованих інвестицій для "Укрзалізниці" на 2016 рік становить 20 мільярдів гривень. За словами міністра, така цифра була закладена в проекті фінансового плану "Укрзалізниці" на 2016 рік.

Раніше виконуючий обов'язки голови правління компанії Олександр Завгородній повідомив, що до 15 листопада цього року планується передати проект фінансового плану "Укрзалізниці" на розгляд урядового комітету, а до 1 грудня - на узгодження в Кабінет міністрів України. За його словами, "Укрзалізниця" заклала в проекті фінплану на 2016 рік дохід у розмірі 78 мільярдів гривень.

Читайте такожМінінфраструктури передасть фінплан "Укрзалізниці" на 2016 рік на погодження профільним міністерствам

У жовтні Пивоварський повідомив, що Кабмін виділить "Укрзалізниці" до кінця 2015 року додатково 1 мільярд гривень на відновлення залізничної інфраструктури, а також ремонт та придбання нового рухомого складу. Загальний інвестиційний план "Укрзалізниці" на поточний рік становив 2,4 мільярда гривень.