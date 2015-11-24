На новорічні свята запустять 11 додаткових потягів

Акціонерна компанія "Українська залізниця" на період новорічних та різдвяних свят 2015/2016 року, крім вже призначених 10 поїздів призначила ще один додатковий поїзд.

Зокрема, додатковий поїзд № 179/180 Київ - Дніпропетровськ відправиться в рейси з Києва і Дніпропетровська 29, 30 грудня та 3 січня. Потяг відправлятиметься з Києва о 09:18 і прибуватиме до Дніпропетровська в той же день о 18:29. З Дніпропетровська поїзд відправиться в 11:05 з прибуттям до Києва в той же день о 21:50.

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Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" на період новорічних і різдвяних свят призначила 10 додаткових потягів у напрямку Ужгорода, Львова, Ворохти, Івано-Франківська, Чернівців, Запоріжжя, Дніпропетровська та Харкова. Крім цього, на свята "Укрзалізниця" продовжила терміни курсування 8 цілорічних поїздів.

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Також "Укрзалізниця" планує до 1 грудня цього року і до 1 березня 2016 року повернути в експлуатацію два двоповерхових пасажирських потяги чеської компанії Skoda, які на сьогоднішній день не курсують.