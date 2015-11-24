Volkswagen дозволили відкликати авто в Європі для усунення порушень

Автоконцерн Volkswagen отримав дозвіл на усунення порушень в 90% автомобілів в Європі, на яких було встановлено шкідливе ПО, що занижало показники шкідливих викидів, повідомляє Газета.ru.

Як заявив голова Volkswagen Маттіас Мюллер, регулятор автомобільного сектора в Німеччині (KBA) схвалив пропозицію автовиробника про заміну ЗА в автомобілях з 2-літровим двигуном і підтримав план компанії щодо усунення порушень в автомобілях з двигуном об'ємом 1,6 літра.

За словами Мюллера, крім оновлення, в автомобілях з 1,6-літровим двигуном потрібно виконати "відносно прості зміни" в системі повітряних фільтрів. В авто з двигуном об'ємом 1,2 літра, ймовірно, знадобиться лише оновлення, і компанія має намір надати KBA план усунення порушень в цих автомобілях до кінця поточного місяця.

Мюллер додав, що витрати на усунення несправностей в автомобілях, порушених "дизельним скандалом" в Європі, є "контрольованими". Відкликанню в Європі підлягають близько 8,5 мільйона автомобілів Volkswagen.

Голова автоконцерну також повідомив, що Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA) та Каліфорнійська рада з охорони повітряних ресурсів надали компанії можливість представити на розгляд регуляторів нову версію ПО для 85 тисяч автомобілів з дизельними двигунами.

Якщо заміну буде схвалено, витрати на усунення порушень в цих машинах будуть обчислюватися "середнім двозначним числом в мільйонах євро", - зазначив Мюллер.

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