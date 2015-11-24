"Укрзалізниця" повністю готова до роботи в зимовий період

Акціонерна компанія "Українська залізниця" провела підготовку снігоочисної техніки та залізничного полотна до роботи в умовах погіршення погодних умов, повідомила прес-служба компанії.

"Профілактичний огляд пройшли 121 снігоочисна і 101 снігоприбиральна машина. Працівники колійного господарства "Укрзалізниці" оглянули перед зимою майже 44 тисяч кілометрів шляхів. Крім того, підготовлено 13 370 стрілочних переводів, обладнаних пневмообдуванням для сухого прибирання снігу, і 2 381 стрілочний перевід, обладнаний електрообігрівом", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в прес-службі зазначили, що до роботи в зимовий період підготовлено та господарські споруди.

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Як повідомляв УНІАН, працівники залізниць України у період з січня по вересень цього року виконали ремонт 1 154,3 кілометри шляхів. У 2016 році "Укрзалізниця" планує виконати капітальний ремонт близько 1 тисячі кілометрів залізничних шляхів.

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Довідка УНІАН. Експлуатаційна протяжність головних залізничних шляхів України становить 21 640,4 кілометра, з них 74% - безстикові колії.