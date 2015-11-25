Toyota знову відкликає 1,6 мільйона авто в Японії через травмованого пасажира

Японська автокомпанія Toyota Motor знову відкликає 1,6 мільйона автомобілів в Японії, щоб ще раз перевірити подушки безпеки фірми Takata, повідомляє Газета.ги.

"Відкликанню підлягають 22 моделі марки, в тому числі Vitz. Як зазначив представник Мінтрансу Японії Масато Сахасі, частина цих автомобілів вже відкликалася раніше, і заміна подушок здійснювалася виходячи з оцінки дилерами наявності несправностей", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що Toyota вирішила повторно відкликати авто після того, як у жовтні подушка розірвалася в автомобілі Nissan X-Trail, поранивши пасажира, хоча під час експертизи несправностей виявлено не було.

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Як повідомляв УНІАН, раніше південнокорейська автомобільна компанія Hyundai прийняла рішення відкликати понад 300 тисяч автомобілів Sonata в Сполучених Штатах у зв'язку з дефектами педалі гальма.