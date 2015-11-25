Рада скасувала мито на імпорт електромобілів

Верховна Рада прийняла закон, яким звільняються від ввізного мита операції з ввезення в Україну транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.

За прийняття закону №1674 "Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" щодо скасування ввізного мита на електромобілі" проголосували 233 депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, представляючи законопроект у парламенті, сказала з трибуни, що до другого читання проект закону №1674 було внесено зміни, які виключають можливість скасування мита для автомобілів з комбінованим двигуном. Також, за її словами, за допомогою правок з-під дії закону вивели транспортні засоби з електродвигуном, які використовуються для пасажирських перевезень, зокрема таксі.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 21 травня 2015 року ухвалила в першому читанні проект закону №1674 "Про внесення змін до Закону "Про Митний тариф України" про скасування ввізного мита на електромобілі". За відповідне рішення з третього разу проголосували 242 народних депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Верховна Рада 21 травня також ухвалила в першому читанні законопроект №1912, який передбачає тимчасове, до 1 січня 2020 року, звільнення від податку на додану вартість та акцизного податку операцій з ввезення на митну територію України і постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.

За оцінками Міністерства економічного розвитку і торгівлі, ухвалення законопроекту №1674, а також проекту закону №1912, дасть змогу знизити вартість електромобілів на 28%. У зв'язку з чим, Мінекономрозвитку закликав Верховну Раду прийняти законопроекти №1674 і №1912, які скасовують податки на імпорт електромобілів.