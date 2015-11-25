Рада відмовилася скасувати ПДВ та акциз на імпорт електромобілів

Верховна Рада не прийняла проект закону, що передбачає тимчасове, до 1 січня 2020 року, звільнення від податку на додану вартість та акцизного збору операцій з ввезення і постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.

За ухвалу законопроекту №1912 "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування ввезення та постачання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами" за основу і в цілому проголосували 222 депутати при необхідних 226.

Спікер парламенту Володимир Гройсман кілька разів проводив сигнальні голосування, однак для повернення законопроекту на розгляд не вистачало голосів. В результаті, депутати 229 голосами підтримали пропозицію Гройсмана відправити проект закону на повторне друге читання.

Голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що ухвалення даного законопроекту, як і попереднього №1674 про скасування мита, має зробити електромобілі доступнішими для українців та істотно розширити відповідний ринок в країні. Як зазначається у пояснювальній записці, цей закон знизить вартість електромобілів на 20%.

Разом з тим, екс-міністр фінансів України Віктор Пинзеник та низка інших депутатів висловили застереження, що ця норма стане перешкодою для розвитку виробництва електромобілів всередині країни, оскільки для внутрішніх виробників податки не скасовуються. Володимир Гройсман запропонував поширити норму про звільнення від податків і на українських виробників. Однак для підтримки законопроекту з урахуванням цієї поправки не вистачило голосів.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 21 травня прийняла в першому читанні законопроект №1912, передбачає тимчасове, до 1 січня 2020 року, звільнення від податку на додану вартість та акцизного податку операцій з ввезення на митну територію України і постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, а також законопроект №1674, що пропонує скасувати ввізне мито на транспортні засоби, оснащені електричними двигунами.

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За оцінками Міністерства економічного розвитку, прийняття цих законопроектів дозволить знизити вартість електромобілів на 28%.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі 18 листопада поточного року закликав Верховну Раду прийняти законопроекти №1674 р. і №1912, що скасовують податки на імпорт електромобілів.