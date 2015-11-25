"Укрзалізниця" підготувала до зими більше 3 тисяч пасажирських вагонів

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене в жовтні на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), у рамках підготовки пасажирського господарства до роботи в зимовий період підготувало 3 164 пасажирських вагона.

Згідно з повідомленням прес-служби "Укрзалізниці", до зими залізничники також підготували 236 вокзалів та вокзальних комплексів, зокрема, провели роботи з утеплення фасадів, встановили металопластикові вікна, оновили екстер'єр станційних будівель.

Також повідомляється, що залізничники перевірили всі системи життєзабезпечення пасажирського рухомого складу, а також продіагностували, відремонтували та запустили в роботу опалювальні системи.

Згідно з повідомленням, на сьогоднішній день вартість деповського ремонту вагона складає орієнтовно 150 тисяч гривень, тоді як вартість часткового капітального ремонту становить 350 тисяч гривень, повного капітального - більше 1 мільйона гривень, а на косметичний ремонт одного вагона, його техобслуговування і підготовку до зими компанія витрачає від 10 до 20 тисяч гривень.

"Для очищення вокзалів та станцій від снігу залізничники підготували снігоприбиральну техніку, впорядкували протипожежні системи, провели ремонти та профілактичні огляди систем вентиляції і кондиціонування", - підкреслюється в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" повідомила про те, що працівники колійного господарства оглянули перед зимою майже 44 тисячі кілометрів шляхів. Крім того, підготували 13 370 стрілочних переводів, обладнаних пневмообдуванням для сухого прибирання снігу, та 2 381 стрілочний перевід, обладнаний електрообігрівом.

У 2014 році "Укрзалізниця" підготувала до роботи в зимовий період 3 274 пасажирських вагона.

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Довідка УНІАН. В цілому на території залізниць України діють 118 залізничних вокзалів, з них 17 позакласних, 9 - першого класу, 33 - другого класу, 59 - третього класу.