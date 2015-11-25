Кабмін заборонив транзитні польоти російських авіакомпаній через Україну

Кабінет міністрів України в рамках реалізації санкцій проти країни-агресора ввів повну заборону на транзитні польоти російських авіакомпаній через територію України.

Про це в ході засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Ми провели консультації, проаналізували свої нормативні акти, ми очікували, що Росія скасує свої рішення на заборону українським компаніям здійснювати польоти в Росію і через територію Росії, проте Росія, як завжди, не погодилася на законні умови української сторони. Саме тому уряд України прийняв рішення про введення заборони на всі транзитні польоти для всіх російських авіакомпаній через повітряний простір України, - сказав Яценюк. – Уряд дає доручення "Украероруху" згідно з нормами законодавства інформувати російську сторону про те, що російські авіакомпанії російські літаки більше не мають права використовувати український авіаційний простір".

Яценюк також звернув увагу, що заборону для російських військових літаків та літаків, що здійснюють військові транзитні перевезення, уже введено.

"Зараз заборона стосується всієї цивільної авіації Російської Федерації. Я прошу Міністерство інфраструктури вжити всіх заходів для інформування російської сторони, - сказав Яценюк. – Рішення про заборону прийнято ще й у зв'язку з загостренням зовнішньополітичної ситуації. Росія може використовувати український повітряний простір для здійснення провокацій".

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Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня Кабінет міністрів України у відповідності з рішенням Ради національної безпеки і оборони України ухвалив рішення заборонити польоти російських авіакомпаній, в першу чергу "Аерофлоту" і "Трансаеро", до України, а також транзитні польоти російських авіакомпаній через територію України у разі, якщо вони везуть товари військового призначення, подвійного призначення або російських військових.